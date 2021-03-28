شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا.. السيطرة على تسرب نفطي قرب حقل الظهرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عادي
28 مارس 2021
11:06 صباحا
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القاهرة- رويترز
ذكرت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط في منشور على «فيسبوك» في الساعات الأولى من صباح الأحد (بالتوقيت المحلي)، أنه تم إصلاح تسرب نفطي قرب حقل الظهرة. وقالت المؤسسة إن الفرق الفنية تمكنت من إتمام إصلاح التسرب في فترة قصيرة دون أن تتأثر العمليات الإنتاجية.
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