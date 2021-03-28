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ليبيا.. السيطرة على تسرب نفطي قرب حقل الظهرة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عادي

28 مارس 2021

11:06 صباحا

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القاهرة- رويترز
ذكرت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط في منشور على «فيسبوك» في الساعات الأولى من صباح الأحد (بالتوقيت المحلي)، أنه تم إصلاح تسرب نفطي قرب حقل الظهرة. وقالت المؤسسة إن الفرق الفنية تمكنت من إتمام إصلاح التسرب في فترة قصيرة دون أن تتأثر العمليات الإنتاجية.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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