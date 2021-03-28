شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة الحبتور الأولى لتنس السيدات 25K تنطلق الاثنين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد عزت

الحبتور : الإمارات اعتادت على تنظيم كبريات الأحداث في كافة المجالات

رحب رجل الأعمال خلف أحمد الحبتور رئيس مجموعة الحبتور، بالمشاركات في النسخة الأولى من بطولة الحبتور الدولية لتنس السيدات 25 k والتي تنطلق الاثنين وتستمر حتى الرابع من شهر من إبريل المقبل بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي واتحاد الإمارات للتنس وبإشراف الاتحاد الدولي للعبة، وذلك بمجمع التنس بفندق ومنتجع الحبتور جراند بالجميرا بمشاركة 55 لاعبة يمثلن 17 دولة من اللاعبات الواعدات نجمات المستقبل.

وأعرب خلف الحبتور عن سعادته بتنظيم هذه البطولة للمرة الأولى، وقال: «إن دولة الإمارات العربية المتحدة واحة السلام والأمن والأمان بالعالم اعتادت كعادتها أن تفتح ذراعيها لاحتضان كبريات الأحداث الاقتصادية والرياضية والاجتماعية والثقافية دون تمييز أو تفرقة، وها هي تصنع الفارق وتخلق أجواء إيجابية للرياضيين وعلى الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي شهدها العالم أجمع بسبب جائحة «كوفيد- 19» فإننا في مجموعة الحبتور يزداد إصرارنا؛ بل يتضاعف يوماً بعد يوم على مواصلة العمل وبذل أقصى الجهود لخلق أجواء إيجابية في دبي والعالم، وكعادة المجموعة تطرح فكرة إبداعية رائدة جديدة لإيماننا بأن الابتكار والإبداع في العمل أهم مقومات الحضارة والرقي بعد أن طرحت من قبل بطولة تحدي الحبتور الدولية لتنس السيدات والتي اكتسبت مكانة دولية رائعة وأصبحت جسراً لنجمات العالم إلى العالمية، والفكرة الجديدة هي بطولة أيضاً للسيدات تبلغ جوائزها 25 ألف دولار، ويسعد مجموعة الحبتور التي أتشرف برئاستها أن تدعم هذه البطولة الجديدة، كما يسعدنا تقديم الدعم المادي والمعنوي واللوجستي لرياضة التنس طوال السنوات الماضية (23 عاماً) وإن شاء الله تعالى يستمر الحدث مستقبلاً لتستمتع جماهير الإمارات عامة ودبي خاصة، إلى جانب عشاق ومحبي التنس في كافة أرجاء العالم، عبر الأقمار الصناعية بالمستوى المتميز للاعبات الواعدات في ظل أجواء تنافسية رائعة وطقس أكثر من رائع».

وأضاف: «ونحن؛ إذ نرحب باللاعبات وضيوف البطولة في بلدهم الثاني دولة الإمارات العربية المتحدة، فإننا نتمنى لهم طيب الإقامة ونجدد دعمنا للاعبين المحليين من مواطنين ومقيمين وفي مقدمتهم نجوم منتخبنا الوطني، مؤكدين التزامنا الكامل بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي وفق بروتوكول الاتحاد الدولي».

واختتم الحبتور، تصريحه بتوجيه الشكر إلى أسرة الاتحاد الدولي للتنس على الثقة الكبيرة بتنس الإمارات وإلى مجلس دبي الرياضي واتحاد الإمارات للتنس على تعاونهما المستمر مع اللجنة المنظمة، والشكر موصول إلى فريق العمل المشرف على البطولة.

وكانت مراسم إجراء القرعة، قد أقيمت على هامش المؤتمر الصحفي التقديمي للبطولة، والذي أقيم وسط إجراءات احترازية وتباعد اجتماعي التزاماً بالحفاظ على سلامة اللاعبات والمنظمين، وحضر المؤتمر الصحفي كل من نورة بدوي مدير البطولة الرئيس التنفيذي للاتصالات بمجموعة الحبتور، وليث العاني المدير الفني، ولوسيا داموسكا مندوبة الاتحاد الدولي للتنس، واللاعبة الروسية المصنفة التاسعة على البطولة فالاريا سافينيك، إلى جانب ممثلي وسائل الإعلام.

وتوجهت نورة بدوي بالشكر إلى رجل الأعمال خلف الحبتور، مشيرة إلى أنه يعد واحداً من أبرز داعمي لعبة التنس في العالم، موضحة أنه قرر تنظيم هذه البطولة دعماً للاعبات الواعدات خاصة في ظل توقف معظم بطولات هذه الفئات، لتكون هذه البطولة الجديدة بمثابة طوق نجاة لهن خاصة أنها تقام في ظل أجواء تنافسية مثالية.

وأكد ليث العاني، أن البطولة تضم نخبة من اللاعبات الواعدات اللاتي ينتظرهن مستقبل مشرق في اللعبة، مشيراً إلى أن الحدث يقام بالتزامن مع بطولات الإمارات لمختلف الفئات، وهو ما يعطي زخماً كبيراً لنشاط لعبة التنس في الإمارات خلال الوقت الراهن.