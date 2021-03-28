شكرا لقرائتكم خبر عن رقم قياسي للصربي ميتروفيتش خلال التعادل المثير مع البرتغال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بلجراد - رويترز

أصبح المهاجم ألكسندر ميتروفيتش الهداف التاريخي لمنتخب صربيا برصيد 39 هدفاً في 63 مباراة دولية بعد أن هز الشباك خلال التعادل 2-2 مع البرتغال في مباراة مثيرة بالمجموعة الأولى في تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2022 مساء السبت.

وعوضت صربيا تأخرها بهدفين لتخرج بالتعادل، إذ قلص ميتروفيتش مهاجم فولهام الفارق في الدقيقة 46، ثم أدرك فيليب كوستيتش التعادل، بعدما منحت ثنائية ديوجو جوتا التقدم 2-0 للبرتغال في الشوط الأول.

وانتهت المباراة بأحداث مثيرة للجدل، حيث حرم الحكم كريستيانو رونالدو من هدف الفوز في الوقت المحتسب بدل الضائع، عقب إبعاد ستيفان ميتروفيتش مدافع صربيا للكرة بعد أن تجاوزت خط المرمى مثلما أوضحت الإعادة التلفزيونية.

لكن في غياب حكم الفيديو المساعد في تصفيات كأس العالم، أشار الحكم الهولندي داني ماكيلي باستمرار اللعب، وتابع رونالدو محاولته الأولى، لكن الدفاع أبعد الكرة من على خط المرمى قبل حصوله على إنذار للاعتراض.

وقبل ذلك بثوان قليلة طُرد نيكولا ميلينكوفيتش مدافع صربيا ببطاقة حمراء مباشرة، بسبب مخالفة عنيفة ضد دانيلو بيريرا لاعب وسط البرتغال.

وافتتح جوتا مهاجم ليفربول التسجيل للمنتخب البرتغالي بطل أوروبا في الدقيقة 11 بعد تمريرة رائعة من برناردو سيلفا، وعزز تقدم بلاده في الدقيقة 36 عقب تمريرة عرضية من سيدريك سواريز من اليمين.

لكن صربيا انتفضت بعد الاستراحة على أرضها باستاد رايكو ميتيتش، وأرهق البديل نيمانيا رادونيتش، الذي صنع الهدفين، دفاع البرتغال، وتصدى الحارس أنطوني لوبيز لإحدى محاولاته.

ورفع كل فريق رصيده إلى أربع نقاط من مباراتين بعد انتصار صربيا 3-2 خارج ملعبها على إيرلندا، وفوز البرتغال 1-0 على أذربيجان يوم الأربعاء الماضي.

وجاءت النتيجة مخيبة لفرناندو سانتوس مدرب البرتغال الذي وصل إلى إنجاز نادر بخوض مباراته رقم 1000 كمدرب على مستوى الأندية والمنتخبات الوطنية في مسيرة بدأت قبل 33 عاماً.