شكرا لقرائتكم خبر عن الضرائب تقدم لأعضاء نقابة المهن التمثيلية الدعم الفنى فى تقديم إقراراتهم إلكترونيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بداية من اليوم تواجد فريق من الحاسب الآلي للمصلحة لتقديم الدعم الفني بمقر نقابة المهن التمثيلية حتى إنتهاء موسم الإقرارات

أكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية على استمرار المصلحة فى تقديم الدعم الفنى المجانى للممولين خلال موسم تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا، لافتًا إلى أن المصلحة تستجيب على الفور لكافة مطالب مؤسسات المجتمع المدني والضريبى والنقابات المختلفة، والخاصة بتوفير فرق للدعم الفني، لمساعدة الممولين على تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا، وذلك حرصأ من المصلحة على التيسير على الممولين والوصول إليهم في أماكنهم، خاصة مع إلزام الممولين من الأشخاص الطبيعيين بتقديم إقراراتهم إلكترونيًا بداية من أول يناير 2021.

وأوضح عبد القادر أن المصلحة قامت بداية من اليوم بتوفير فريق من الإدارة المركزية للحاسب الآلي لتقديم الدعم الفني يتواجد بمقر نقابة المهن التمثيلية يوميا وذلك حتى إنتهاء موسم الإقرارات الضريبية الإلكترونية، لافتًا إلى أن هذا جاء فى إستجابة من مصلحة الضرائب المصرية لطلب نقابة المهن التمثيلية لتوفير الدعم الفنى لأعضائها فى تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا.

وأضاف رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه يُمكن للممولين طرح استفساراتهم عبر الخط الساخن: «16395»، والبريد الإلكترونى «[email protected]»، وسيتولى العاملون بمركز الاتصالات المتكامل لمصلحة الضرائب الرد الفوري على كافة الأسئلة خاصة الأفراد، والسعى الجاد لتذليل أى عقبات؛ بما يُسهم فى تحفيزهم على تقديم إقراراتهم إلكترونيًا.