شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة المعدنية: لا يوجد عرض أوكرانى لشراء شركة الحديد والصلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وأكدت الشركة أن ما قدمته شركة فاش ماش الأوكرانية، لا يتعد استعراض أقسام الشركة المختلفة، ولا يرقى لكونه عرض لتطوير شركة الحديد والصلب، أو خطة تفصيلية لها أهداف واضحة وجدوى.

وأوضحت الشركة القابضة للصناعات المعدنية، أنه جارى تنفيذ قرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة الحديد والصلب بتصفيتها وذلك منذ تاريخ 11 يناير الماضى.

وكانت تداولت خطة لتطوير شركة الحديد والصلب مقدمة من شركة فاش ماش الأوكرانية الفترة الماضية .