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سعر الذهب والعملات فى السعودية اليوم الأحد

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القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار العملات فى السعودية اليوم الأحد 28-3-2021، أمام الريال السعودى، وسجل الدولار الأمريكى ثباتاً عند سعر 3.75 ريال سعودى و1 ريال سعودى بـ 0.27 دولار أمريكى، وأيضا ثباتا فى سعر ين ياباني 1 ريال سعودى عند سعر 29.23 ين ياباني.

 

وفى سياق متصل شهد سعر الريال السعودى اليوم الأحد 28-3-2021، استقرارا ملحوظا، كما هو عليه منذ الخميس الماضى أمام الجنيه المصرى، ليستقر سعره فى البنك الأهلي عند 4.15 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى المصرى عند سعر 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

 


وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:

دولار أمريكى (USD)1 دولار أمريكى يسجل  3.75 ريال سعودى.

 

1 ريال سعودى يسجل  0.27 دولار أمريكى.

يورو (EUR)1 يورو يسجل  4.42 ريال سعودى.

 

1 ريال سعودى يسجل  0.23 يورو.

ين يابانى (JPY)1 ين يابانى يسجل  0.03 ريال سعودى.

 

1 ريال سعودى يسجل  29.23 ين ياباني.

جنيه مصرى (EGP)1 جنيه مصرى يسجل  0.24 ريال سعودى.

 

1 ريال سعودى يسجل  4.18 جنيه مصرى.

درهم إماراتى (AED)1 درهم إماراتى يسجل  1.02 ريال سعودى.

 

1 ريال سعودى يسجل  0.98 درهم إماراتى.

 

 

وننشر تفاصيل تغيرات أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد، وفق آخر تحديثات ومستجدات السوق


وجاءت أسعار الذهب اليوم في السعودية بالريال السعودى كالتالى:

​سعر الذهب عيار 24بنحو  209.13 ريال  بما يعادل  55.77$

سعر الذهب عيار 22بنحو  191.70 ريال  بما يعادل  51.12$ سعر الذهب عيار 21بنحو 182.99 ريال  بما يعادل  48.80$ سعر الذهب عيار 18بنحو  156.85 ريال  بما يعادل  41.82$ سعر الذهب عيار 14بنحو  121.99 ريال  بما يعادل  32.53$ سعر الذهب عيار 12بنحو  104.56 ريال بما يعادل  27.88$ سعر أوقية الذهببنحو  6,504 ريال بما يعادل  1,734$ سعر جنيه الذهببنحو 1,464 ريال بما يعادل 390.37$ سعر كيلو الذهببنحو 209,125 ريال  بما يعادل 55,765$

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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