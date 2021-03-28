شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب والعملات فى السعودية اليوم الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار العملات فى السعودية اليوم الأحد 28-3-2021، أمام الريال السعودى، وسجل الدولار الأمريكى ثباتاً عند سعر 3.75 ريال سعودى و1 ريال سعودى بـ 0.27 دولار أمريكى، وأيضا ثباتا فى سعر ين ياباني 1 ريال سعودى عند سعر 29.23 ين ياباني.

وفى سياق متصل شهد سعر الريال السعودى اليوم الأحد 28-3-2021، استقرارا ملحوظا، كما هو عليه منذ الخميس الماضى أمام الجنيه المصرى، ليستقر سعره فى البنك الأهلي عند 4.15 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى المصرى عند سعر 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.



وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى: وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى: دولار أمريكى (USD)1 دولار أمريكى يسجل 3.75 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 0.27 دولار أمريكى.

يورو (EUR)1 يورو يسجل 4.42 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 0.23 يورو.

ين يابانى (JPY)1 ين يابانى يسجل 0.03 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 29.23 ين ياباني.

جنيه مصرى (EGP)1 جنيه مصرى يسجل 0.24 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 4.18 جنيه مصرى.

درهم إماراتى (AED)1 درهم إماراتى يسجل 1.02 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 0.98 درهم إماراتى.

وننشر تفاصيل تغيرات أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد، وفق آخر تحديثات ومستجدات السوق