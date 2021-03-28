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شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الاتصالات يصدر قائمة بحقوق المستخدمين خلال مراحل الحصول على الخدمة والان مع تفاصيل الخبر
وجاءت الحقوق على النحو التالي:
أولا: عند الاشتراك:
1- الحصول على خدمات الاتصالات من الشركات المرخص لها.
2- الحصول بالرقم القومي الواحد على 10 خطوط صوتية و5 خطوط إنترنت بحد أقصى. (لمستخدمي المحمول).
3- الاطلاع بعناية على شروط التعاقد مع الشركة والحصول على نسخة معتمدة من العقد.
4- عدم إشراكك في أي خدمة دون الحصول على موافقتك المسبقة.
5- الحصول على أكواد أو أرقام مجانية لمعرفة أي تفاصيل تخص الخدمات والعروض قبل الاشتراك.
6- الانتقال بالخدمة إلى شركة أخرى بنفس الرقم خلال 24 ساعة دون أية رسوم إضافية. (لمستخدمي المحمول).
7- فتح محفظة إلكترونية بحد أقصى 3 محافظ لكل رقم قومي على 3 أرقام محمول مختلفة. (لمستخدمي المحمول).
ثانيا: عند الاستخدام:
1- توفير أجهزة اتصالات مطابقة للمواصفات ومصرح بها.
2- حماية بياناتك الشخصية والحفاظ على خصوصيتك.
3- إبلاغ الشركة بأية تغييرات طرأت على بياناتك التي سجلتها عند التعاقد.
4- الاتصال بأرقام الطوارئ مجانًا (المطافئ والدفاع المدني، الإسعاف، شرطة النجدة)
5- التواصل مع خدمة عملاء الشركة على مدار 24 ساعة للاستفسار أو الشكوى.
6- تصعيد الشكوى إلى مركز اتصال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على مدار 24 ساعة في حالة عدم الوصول لحل مرضٍ مع الشركة.
7- إلغاء المحفظة الإلكترونية عند إيقاف خط التليفون المحمول أو الانتقال لشركة أخرى بنفس الرقم. (لمستخدمي المحمول)
ثالثا: عند التحاسب:
1- الحصول على فواتير شهرية تفصيلية تتضمن أسعار وفترة الاستهلاك، كما يحق لك طلب فاتورة الكترونية مجانية.
2- الاطلاع على تفاصيل الاستهلاك من خلال الوسائل الإلكترونية للشركة (الموقع الإلكتروني- التطبيق).
3- الحصول على رسائل مجانية دورية باستهلاك الباقات المتعاقد عليها.
4- إخطارك من خلال رسالة مجانية بالمبلغ الذي قمت بشحنه وأية مديونيات تم خصمها من رصيدك، إن وجدت، فور الشحن.
5- إعلامك من خلال رسالة مجانية بأية خصومات مالية من رصيدك لأي سبب فور إتمام عملية الخصم.
6- إخطارك قبل إيقاف الخدمة بأسبوع على الأقل في حالة عدم دفع مستحقات الشركة.
7- ضمان استرداد المبلغ المتبقي في محفظتك الإلكترونية، إن وُجد، عند إغلاقها. (لمستخدمي المحمول)