"زين" الراعي البلاتيني لمُنتدى الحكومة الإلكترونية الثامن

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلنت زين المُزوّد الرائد للخدمات الرقمية في الكويت عن رعايتها البلاتينية لمُنتدى الحكومة الإلكترونية الثامن، والذي تُنظّمه شركة NoufExpo افتراضياً هذا العام تحت شعار "الحكومة الإلكترونية الشاملة.. ضرورة مُلحّة لما بعد كورونا" خلال الفترة من 30 – 31 مارس الجاري تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أن المُنتدى يأتي هذا العام بنُسخةٍ افتراضيةٍ بالكامل تقيّداً بالاشتراطات الصحية التي فرضتها جائحة كوڤيد-19، حيث يأتي دعم زين لهذا المُنتدى للعام الرابع على التوالي ليؤكّد حرصها على المُشاركة الفعّالة في مُختلف الأنشطة المحلية التي تصب في مصلحة الشأن المحلّي والدفع بعجلة الاقتصاد الوطني، وخاصةً في ظل هذه الأوقات الاستثنائية التي تتطلّب جهوداً مُضاعفة وتعاوناً فعّالاً ما بين القطاعين العام والخاص لتدارك تداعيات الجائحة وآثارها الصحية والاقتصادية والاجتماعية على المجتمع.

وأوضحت زين أن المُنتدى هذا العام سيشهد تنظيم العديد من المحاضرات وورش العمل التخصصية بمُشاركة نُخبة من القياديين الحكوميين والمسؤولين التنفيذيين في القطاع الخاص، حيث يُركّز برنامج أعمال المنُتدى بشكل رئيسي على تأثير جائحة كوڤيد-19 على سير عمل القطاع الحكومي، وأهمية وجود برنامج لتحديث خطة الحكومة الإلكترونية لعصر ما بعد الجائحة، ووضع الأسس الصحيحة لتنفيذ إعادة هندسة الإجراءات الحكومية، وإعادة النظر في إجراءات وقواعد الوظيفة الحكومية، وأسس الضبط والتقييم والالتزام بالمعايير الصحية المُستجدة، وغيرها الكثير.

ويكتسب مُنتدى الحكومة الإلكترونية لهذا العام حُلّة جديدة في الشكل والمضمون، فقد أجبرت الجائحة المُنتدى لأن يتحوّل إلى حدث افتراضي من خلال استخدام وسائل التكنولوجيا المتطورة والمُتخصصة في هذا المجال، بحيث يجمع الحضور والمتحدثين من داخل وخارج دولة الكويت، مما ينعكس على الاستفادة من متحدثين كان يتعذر حضورهم للمشاركة الشخصية في الدورات السابقة، كما يُركّز المُنتدى على إعادة هندسة الإجراءات الحكومية كمدخل ضروري وهام لتطوير الخدمات الحكومية الإلكترونية المتكاملة، وهذا يُمهّد الطريق لتكون لدولة الكويت واجهة موحدة لخدمات إلكترونية متكاملة توفر الخدمات الحكومية للمواطنين والمقيمين على مدار الساعة ودون الحاجة للتردد إلى مقار الجهات الحكومية، وقد ساهمت الجائحة في جعل هذا الإنجاز ضرورة حتمية وغير قابل للتأجيل.

وتسعى زين إلى أن تلعب دوراً حاسما كمزود اتصالات رقمي وسط المتغيرات والتحولات التكنولوجية في الأسواق، وذلك بتزويد أحدث الحلول والخدمات لتسريع نمو بيئة الأعمال سواءً في قطاع المؤسسات الكبرى أو الأعمال الصغيرة والنامية، وحتى تحقق أهدافها الاستراتيجية، تعمل الشركة على الرصد الصحيح والدقيق لاحتياجات عملائها، مُشيرةً إلى أنها مُستعدة لطرح الجديد دائماً من الخدمات التي تصل إلى مستوى طموحات عملائها بما يتوافق مع التطور الذي يشهده العالم في المجالات التكنولوجية.