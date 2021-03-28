شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: 13.5من الأسر المصرية شكت بإصابتها بكرونا.. و93% نسبة استهلاك الأدوات الطبية والان مع تفاصيل الخبر
فيما يلى استعراض لأهم المؤشرات لبيان أوجه التحسن فى هذه المؤشرات:
1. انتشار الفيروس ومعلومات الأسر حول أعراض الإصابة وكيفية مواجهة إنتشار الفيروس:
أوضحت نتائج الدراسة أن (13.5%) من الأسر قد تشككت بإصابة أحد أفرادها بالفيروس، وأن (65%) من الاسر أفادت بأن إرتفاع درجة الحرارة أهم أعراض الاشتباة بالاصابة، وتأكدت منها (48%) من الإصابة.
أكثر من (70%) من الاسر المصرية أفادت بأنها تعتمد على غسيل الايدى بالصابون كأسلوب أساسى فى الوقاية من الفيروس، كما أفاد (49.3%) من الاسربأن الوضع الإقتصادى لا يتحمل قيام الدولة بأى أجراءات إضافية لمواجهة إنتشار الفيروس.
2. أثر فيرس كورونا على تغير نمط إستهلاك الأسر:
أوضحت الدراسة أن هناك تحسنا كبيرا في أنماط إستهلاك الأفراد لبعض السلع حيث زادت نسبة الاستهلاك من اللحوم والطيور والأسماك والفاكهة بنسبة (30.0%)، (28.2%)، (26.7%)، (22.9%) على التوالى مقابل (18.3%)، (14.4%)، (11.8%)، (5%) على التوالى خلال الدراسة السابقة، كما تلاحظ ان إنفاق الاسر علي مصاريف النقل والموصلات إنخفضت بنسبة (6.1%) مقابل (18.8%) خلال الدراسة السابقة.
كما إرتفع استهلاك الأسر من الأدوات الطبية (قفازات - كمامات) بنسبة تصل إلي حوالي (93%) مقابل (72.2%) خلال الدراسة السابقة أي بزيادة قدرها (20.8%)، المنظفات والمطهرات بنسبة (90.7%) مقابل (72.5%) خلال الدراسة السابقة،كما إرتفعت فواتير الإنترنت بنسبة (3%) طبقا للدراسة.
3. أثر فيروس كورونا على تغير الحالة العملية للمشتغلين:
كما تبين أن هناك تحسنا كبيرا لحالة المشتغلين حيث أصبحت نسبة من تأثرت حالتهم العملية (26.9%) مقابل (54.9%) خلال الدراسة السابقة،و كانت فئة من يقرأ ويكتب هم الأكثر تأثراً بنسبة (31.7%)، وكانت أقلها فئة الافراد الحاصلين على شهادة أعلى من الجامعى حيث بلغت (20.3%).
بالنسبة للأسباب التى أدت إلى حدوث إنخفاض فى دخل الأفراد فى ظل أزمة كورونا، فكانت أعلى نسبة هي تخفيض الاجر بنسبة (34.4%) يليها غلق النشاط نهائيا بنسبة تصل الى (32%) ثم الاجراءات الاحترازية حيث بلغت (12.5%).