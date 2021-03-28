شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر الدرهم الإماراتى اليوم الأحد بالبنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الدرهم الإماراتى، اليوم الأحد 28-3-2021، تباينا ملحوظا ما بين الاستقرار والانخفاض أمام الجنيه المصرى، وذلك مع أولى تعاملات الأسبوع، مسجلا فى البنك الأهلى ثباتا عند سعر 4.24 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، فى حين انخفض في بنك "مصرف أبو ظبى الإسلامى" بمقدار قرش واحد ليسجل 4.26 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع مقابل سعره الخميس الماضى كان بـ 4.27 جنيه للشراء، و4.30 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل شهد سعر الريال السعودى اليوم، استقرارا ملحوظا كما هو عليه منذ الخميس الماضى أمام الجنيه المصرى، ليستقر سعره فى البنك الأهلي عند 4.15 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى المصرى عند سعر 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع. وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالي: سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى4.27 جنيه للشراء. وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالي: سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى4.27 جنيه للشراء.

4.29 جنيه للبيع.

4.29 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى 4.26 جنيه للشراء مقابل سعره الخميس الماضى كان بـ 4.27 جنيه. 4.29 جنيه للبيع مقابل سعره الخميس الماضى كان بـ 4.30 جنيه. سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية4.26 جنيه للشراء. سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية4.26 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى4.24 جنيه للشراء.

4.30 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر4.24 جنيه للشراء.

4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الاستثمار العربى4.25 جنيه للشراء.

4.30 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك عودة4.25 جنيه للشراء.

4.30 جنيه للبيع.