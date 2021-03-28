شكرا لقرائتكم خبر عن الغرفة الهندسية: تصنيع البوتاجاز بنظام الأمان الكامل يهبط بنسبة المكون المحلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف هشام فؤاد عضو غرفة الصناعات الهندسية، أن تطبيق المواصفات القياسية (1-1-164/2017) للبوتاجاز القائم بذاته free stand cooker، تتطلب استيراد مكونات الإنتاج من أوروبا، وهذا يتطلب مدة زمنية تتراوح بين 4 إلى 6 أشهر، مشيرا إلى أن المصانع الكبيرة لديها الإمكانيات للتحول للأمان الكامل لكننا لابد من حل مشكلة المدخلات والصناعات المغذية.

وأضاف فؤاد، لـ"الخليج 365"، أن أزمة التوريد من أوروبا تقف حائل أمام المصانع أمام استيراد مدخلات الإنتاج الخاصة بالبوتاجاز ذات الأمان الكامل، لافتاً إلى أن بعض المصانع بقطاع الصناعات المغذية تصنع مدخلات إنتاج مغذية لكن عدد قليل منها يعمل على تصنيع مكون بنظام الأمان الكامل، لذلك سنلجأ إلى الاستيراد من الخارج.

وأضاف فؤاد، أن نسب التصنيع المحلي والمكون المحلي في البوتاجاز قد يصل إلى 80 % حالياً، والتحول للأمان الكامل قد يهبط بنسبة المكون المحلي نتيجة التوسع في الاعتماد على استيراد مكونات الإنتاج

يشار إلى أن هيئة المواصفات والجودة فرضت المواصفة القياسية (1-1-164/2017) للبوتاجاز القائم بذاته free stand cooker، وهى لإنتاج البوتاجاز بنظام الأمان الكامل، وهى مواصفة من 2017 لكن المصانع لم تلتزم بها حتى الآن.

الغرفة الهندسية، خاطبت وزارة التجارة والصناعة، حول تأجيل تطبيق المواصفات القياسية، لكونها تحتاج مدة لا تقل عن عامين والتكنولوجيا الخاصة بها غير موجودة فى مصر حاليًا.