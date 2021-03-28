شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت الأسبوع الماضي على تراجع.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.42% ليصل إلى مستوى 10916 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.01% ليصل إلى مستوى 1971 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.51% ليصل إلى مستوى 13217 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 4195 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.98% ليصل إلى مستوى 1860 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.87% ليصل إلى مستوى 2813 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ المنصورة للدواجن، العربية للمحابس، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، ريكاب للاستثمارات المالية، اودن للاستثمارات المالية.

وفي السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة مجلس إدارة شركات بالم هيلز للتعمير، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، 1.4 مليون سهم، 2 مليون سهم، 2.5 مليون سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركتي العربية لإدارة وتطوير الأصول مليون سهم، 51.6 ألف سهم، على التوالي، فيما اشترى مجلس إدارة شركات الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، بالم هيلز للتعمير، سي اي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، 550 ألف سهم، 610 ألف سهم، 1.5 مليون سهم، 691.5 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي الشرقية-ايسترن كومباني، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، 100 ألف سهم، 2 مليون سهم، على التوالي.

في سياق آخر أعلنت شركة عز الدخيلة للصلب-الإسكندرية، تراجعت مبيعات الشركة خلال العام الماضي إلى 33.94 مليار جنيه، مقابل 38 مليار جنيه في 2019، وحققت خسائر خلال 2020 بقيمة 4.67 مليار جنيه، مقابل خسائر بلغت 5.22 مليار جنيه في 2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية، بنسبة 10.5%، وخلال العام الماضي بلغ نصيب مساهمي الشركة القابضة خسائر قدرها 4.68 مليار جنيه مقابل خسائر بقيمة 5.23 مليار جنيه، بينما بلغت أرباح الحقوق غير المسيطرة في 2020 نحو 5.06 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 7.31 مليون جنيه في العام السابق له