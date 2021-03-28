شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر الدولار أولى أيام الأسبوع 28-3-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الدولار اليوم الأحد 28-3-2021، أمام الجنيه المصرى، استقرارا كما هو عليه منذ الخميس الماضى، ليثبت سعره فى البنك الأهلى عند 15.67 جنيه للشراء، 15.77 جنيه للبيع، أما فى البنك المركزى فسجل متوسط سعر الصرف 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع، وذلك وفقا لتحديث بيانات البنوك المصرية اليوم.

وفى سياق متصل شهدت أسعار العملات أمس السبت 27-3-2021، استقرارا وذلك لعدم وجود تعاملات خلال العطلة الأسبوعية للبنوك، وثبت سعر كل من الدولار واليورو والدينار الكويتى، والريال السعودى، والجنيه الإسترلينى، حيث ثبت سعر اليورو عند سعر 18.47 جنيه للشراء، 18.65 جنيه للبيع، وهذه الأسعار وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.



وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى15.68 جنيه للشراء. وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى:سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى15.68 جنيه للشراء.

15.78 جنيه للبيع. سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 15.67 جنيه للشراء.

15.77 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة15.69 جنيه للشراء. سعر الدولار فى بنك القاهرة15.69 جنيه للشراء.

15.79 جنيه للبيع.

15.77 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك عودة15.69 جنيه للشراء. سعر الدولار فى بنك عودة15.69 جنيه للشراء.

سعر الدولار فى بنك مصر15.67 جنيه للشراء.

15.79 جنيه للبيع.

15.79 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية15.69 جنيه للشراء. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية15.69 جنيه للشراء.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib15.69 جنيه للشراء.

15.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى15.69 جنيه للشراء.

15.79 جنيه للبيع.