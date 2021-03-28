الاقتصاد

تعرف على أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد

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القاهرة - سامية سيد -  

وقال حسن السوهاجي صاحب محل دواجن إن السوق مستقر وحتى الآن لم تشهد حركة البيع أى تأثر لاقتراب شهر رمضان وزيادة السحب على الدواجن ، حيث يتراوح سعر كيلو للدواجن البيضاء  بين  26-30 بحسب المنطقة. 

 

وأشار السوهاجي في تصريحات خاصة لـ"اليوم إلى أن أسعار الدواجن البلدى تترواح للمستهلك بين 33-36 جنيها للكيلو،  سعر الدواجن المجمدة بين 33-36 جنيها الكيلو". 

 

كما سجلت أسعار البيض استقرارا أيضا، حيث إن سعر كرتونة البيض الأبيض يتراوح بين 39-42 جنيها للكرتونة للمستهلك، والبيض البلدى يتراوح سعر الكرتونة بين 42-46 جنيها للمستهلك وذلك بحسب المنطقة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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