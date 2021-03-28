شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودى اليوم.. يسجل 4.15 جنيه للشراء و4.20 للبيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الريال السعودى اليوم الأحد 28-3-2021، استقرارا ملحوظا كما هو عليه منذ الخميس الماضى أمام الجنيه المصرى، ليستقر سعره فى البنك الأهلي عند 4.15 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى المصرى عند سعر 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل انخفض سعر اليورو اليوم الأحد 28-3-2021، أمام الجنيه بالبنوك المصرية، مع أولى تعاملات البنوك المصرية، لينخفض فى البنك الأهلى لـ 18.43 جنيه للشراء، و18.61 جنيه للبيع، مقابل سعره الخميس الماضى كان بـ18.47 جنيه للشراء، و18.65 جنيه للبيع، وسجل سعره فى البنك "المركزى المصرى" 18.51 جنيه للشراء، و18.63جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى4.18 جنيه للشراء. وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى4.18 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.

4.20 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib 4.15 جنيه للشراء.

4.21 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى بنك مصر 4.15 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى4.15 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة4.08 جنيه للشراء.

4.24 جنيه للبيع.

4.21 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى قناة السويس4.16 جنيه للشراء. سعر الريال السعودى فى قناة السويس4.16 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية4.12 جنيه للشراء.

4.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى4.11 جنيه للشراء.

4.21 جنيه للبيع.