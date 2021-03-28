شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الأحد 28-3-2021 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انخفض سعر اليورو اليوم الأحد 28-3-2021، أمام الجنيه بالبنوك المصرية، مع أولى تعاملات البنوك المصرية، لينخفض فى البنك الأهلى لـ 18.43 جنيه للشراء، و18.61 جنيه للبيع، مقابل سعره الخميس الماضى كان بـ18.47 جنيه للشراء، و18.65 جنيه للبيع، وسجل سعره فى البنك "المركزى المصرى" 18.51 جنيه للشراء، و18.63جنيه للبيع.

وفى سياق متصل شهدت أسعار العملات اليوم الأحد 28-3-2021، تباينا ملحوظا، حيث استقر سعر الدولار، فى حين انخفض سعر اليورو ليسجل 18.43 جنيه للشراء، 18.61 جنيه للبيع مقابل سعره الخميس الماضى كان بـ18.47 جنيه للشراء، 18.65 جنيه للبيع، فى حين آخر ارتفع سعر الجنيه الاسترلينى ليسجل 21.51 جنيه للشراء، 21.78 جنيه للبيع مقابل سعره الخميس الماضى كان بـ21.42 جنيه للشراء، 21.66 جنيه للبيع، وهذه الأسعار وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.



وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى18.51 جنيه للشراء.

18.63 جنيه للبيع. سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى 18.43 جنيه للشراء مقابل سعره الخميس الماضى كان بـ 18.47 جنيه.

18.61 جنيه للبيع مقابل سعره الخميس الماضى كان بـ 18.65 جنيه. سعر اليورو فى بنك مصر18.43 جنيه للشراء. سعر اليورو فى بنك مصر18.43 جنيه للشراء.

18.61 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة18.50 جنيه للشراء.

18.66 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib18.45 جنيه للشراء.

18.63 جنيه للبيع.

18.63 جنيه للبيع. سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.49 جنيه للشراء. سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.49 جنيه للشراء.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى18.46 جنيه للشراء.

18.67 جنيه للبيع.