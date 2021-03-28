شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة المبيعات تدفع "جازادكو" للربحية خلال 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت نتائج أعمال شركة جازان للطاقة والتنمية "جازادكو"، المُعلنة اليوم الأحد، تحولها للربحية خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق تداول المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 10.8 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 12.9 مليون ريال في العام 2019.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 8.5 مليون ريال مقابل خسائر تشغيلية بلغت 10.5 مليون ريال خلال العام 2019.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال العام 2020 إلى تبني آليات جديدة في المبيعات والتسويق، مما ساهم في ارتفاع في مبيعات الروبيان، ارتفاع في الإيرادات العقارية، ارتفاع في مبيعات مزرعة المانجو، والانخفاض في التكاليف التشغيلية الناتجة عن المبادرات المستمرة لتخفيض التكاليف التشغيلية.

وارتفعت المبيعات إلى 85.1 مليون ريال خلال العام 2020، مُقابل مبيعات بلغت 71.9 مليون ريال خلال العام 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، صافي أرباح بلغ 9.6 مليون ريال، مقابل خسائر بلغت 8.3 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.