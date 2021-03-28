شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "الحمادي للتنمية" ترتفع 41% وإدارتها تُوصي بتوزيع 0.5 ريال للسهم في 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت نتائج أعمال شركة الحمادي للتنمية والإستثمار، المُعلنة اليوم الأحد، ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 40.7% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق تداول المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 130.8 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 93 مليون ريال في العام 2019.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 175.9 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 146.5 مليون ريال خلال العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال العام 2020 إلى إرتفاع إيرادات قطاع الخدمات الطبية و زيادة نسب الإشغال نتيجة تأثيرات جائحة كورونا وزيادة مرضى التنويم المحولين من مقام وزراة الصحة. كذلك تحسن أداء مستشفى الحمادي- فرع النزهه و زيادة كفاءة تشغيل الأصول. فضلاً عن إنخفاض تكاليف تشغيل قطاع المنتجات الصيدلانية نتيجة إنخفاض حجم عمليات القطاع.

وارتفعت المبيعات إلى 991.8 مليون ريال خلال العام 2020، مُقابل مبيعات بلغت 974.1 مليون ريال خلال العام 2019.

وفي بيان منفصل، أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2020 بقيمة 60 مليون ريال، موزعة على عدد 120 مليون سهم، بحصة تبلغ 0.5 ريال للسهم، وبنسبة توزيع تبلغ 5% من القيمة الإسمية للسهم.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، صافي ربح بلغ 100.6 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 65.4 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.