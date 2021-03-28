شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الإيرادات يصعد بخسائر "الحكير" 40% في 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية الأولية لمجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية، المُعلنة اليوم الأحد، عن الارتفاع في الخسائر بنسبة 40% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق تداول المالي، إنها حققت صافي خسائر بلغ 200.2 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 143 مليون ريال في العام 2019.

وحققت الشركة خسائراً تشغيلية بلغت 187.6 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 8.4 مليون ريال خلال العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الخسائر خلال العام 2020 إلى انخفاض الإيرادات بمبلغ 496.9 مليون ريال وذلك بشكل رئيسي بسبب تأثر إيرادات الشركة سلباً خلال العام الحالي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد وكذلك بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية للسيطرة عليه والحد من مخاطر انتشاره.

وانخفضت المبيعات إلى 613.1 مليون ريال خلال العام 2020، مُقابل مبيعات بلغت 1.1 مليار ريال خلال العام 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، صافي خسائر بلغ 761.9 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 234.3 مليون ريال في الفترة المُقابلة من 2019.