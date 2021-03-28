شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "ساسكو" تتراجع 67% وإدارتها تُوصي بتوزيع 20 هللة للسهم عن 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية الأولية للشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات "ساسكو"، المُعلنة اليوم الأحد، عن التراجع في الأرباح بنسبة 66.7% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق تداول المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 40.1 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 120.7 مليون ريال في العام 2019.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 104.3 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 104 مليون ريال خلال العام 2019.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال العام 2020 إلى إنخفاض المبيعات لكامل قطاعات الشركة نتيجة الإجراءات الإحترازية المتخذة بما في ذلك إجراءات حظر التجوال وأوقاته المفروضة في بعض مدن ومناطق المملكة آنذاك للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد مما أثر سلبا على مجمل الربح.

وانخفضت المبيعات إلى 2.1 مليار ريال خلال العام 2020، مُقابل مبيعات بلغت 2.5 مليار ريال خلال العام 2019.

وفي بيان منفصل، أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2020 بقيمة 12 مليون ريال، موزعة على عدد 60 مليون سهم، بحصة تبلغ 20 هللة للسهم، وبنسبة توزيع تبلغ 2% من القيمة الإسمية للسهم.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، صافي أرباح بلغ 30 مليون ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 27 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.