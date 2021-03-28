شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح الكيميائية السعودية ترتفع 124% خلال 2020 لزيادة المبيعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت نتائج أعمال الشركة الكيميائية السعودية القابضة، المُعلنة اليوم الأحد، ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 124.2% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق تداول المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 74 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 33 مليون ريال في العام 2019.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 150 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 124 مليون ريال خلال العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال العام 2020 إلى تحسن الأداء وارتفاع مبيعات قطاع الصناعات الدوائيه وقطاع المتفجرات المدنيه وانخفاض مخصص الذمم المدينه التجاريه و تكاليف التمويل.

وارتفعت المبيعات إلى 3.3 مليار ريال خلال العام 2020، مُقابل مبيعات بلغت 2.9 مليار ريال خلال العام 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، صافي أرباح بلغ 97 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 83.6 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.