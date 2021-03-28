شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تصدر 91 ترخيصًا صناعيا جديدًا برأس مال 857 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهر تقرير المؤشرات الصناعية السعودية، إصدار 91 ترخيصًا جديدًا لعدد من المنشآت الصناعية خلال شهر فبراير الماضي، برأس مال يبلغ 857 مليون ريال.

وأوضحت الوزارة، أن الرخص الجديدة للمنشآت الصناعية سجلت نمواً بنسبة21%، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2020، ، بحسب تقرير صادر من وزارة الصناعة السعودية على موقعها الإلكتروني.

وبدأ قرابة 31 مصنعًا بدأت الإنتاج خلال الشهر الماضي، 93% منها كانت ذات استثمار وطني، تتصدرها المصانع العاملة في الأنشطة الغذائية بقرابة 8 مصانع.

وأشار التقرير إلى أن عدد العمالة في القطاع بلغ 3509 موظفين بينهم 1205 من السعوديين و2304 من الوافدين حتى نهاية فبراير الماضي.

وبلغ عدد المنشآت الصناعية القائمة وقيد الإنشاء نحو 9783 منشأة نهاية يناير و9020 نهاية فبراير و9853 خلال مارس الحالي

وكان أسامة الزامل، نائب وزير الصناعة والثروة المعدينة بالسعودية، صرح في مطلع العام الجاري بأن الوزارة سوف تبدأ في تنفيذ مستهدفات استراتيجتها والتي تركز وبشكل اساسي على القطاعات الصناعية الواعدة، وذلك بعد تحديثها بنهاية النصف الأول من العام الحالي.

وأشار الزامل إلى أن الوزارة تعتزم في الوقت ذاته طرح 100 فرصة استثمارية خلال العام الجاري.