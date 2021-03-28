شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الاتصالات بالسعودية تعلن عن طرح متعلق بترددات الجيل الخامس والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، عن طرح وثيقة طلب مرئيات العموم حول استخدام الوصلات اللاسلكية في الخدمة الراديوية الثابتة في عدة نطاقات ترددية لمستخدمي الطيف الترددي في المملكة.

وأوضحت الهيئة في بيان على موقعها الإلكتروني، أنها تسعى لتخطيط وإعادة ترتيب ترددات النطاقات المستخدمة للوصلات الثابتة؛ بهدف رفع كفاءة استخدام الترددات لهذه النطاقات، وتمكين أحدث التقنيات لها، بما يدعم ويعزز من أداء شبكات الجيل الخامس في المملكة.

وأشارت الهيئة إلى أنها تسعى أيضا لدراسة توفير الاحتياجات الحالية والمستقبلية لشبكات النفاذ اللاسلكية الثابتة (FWA) من الطيف الترددي بما يحقق الاستخدام الأمثل لهذا المورد الطبيعي المحدود وبما يتوافق مع احتياجات المستخدمين الحالية والمستقبلية.

ودعت الهيئة مختلف المهتمين والمتخصصين محلياً ودولياً بتقديم المرئيات والملاحظات على جميع ما ورد في هذه الوثيقة.

يشار إلى أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، أعلنت في فبراير الماضي، ارتفاع نسبة انتشار خدمات الجيل الخامس في المملكة خلال الربع الرابع من عام 2020 ووصولها إلى 7 مدن ومحافظات إضافية؛ مقارنةً بالربع الثالث من العام نفسه، ليصل إجمالي المدن والمحافظات المشمولة بتغطية الجيل الخامس إلى 51 مدينة ومحافظة في مختلف مناطق المملكة.

وكشفت الهيئة في تقريرها الربعي "مقياس" لمؤشرات سرعة الإنترنت وسرعة الوصول للمحتوى الرقمي في المملكة عن تصدر شركة زين لقائمة انتشار خدمات الجيل الخامس في المملكة.

وأوضح التقرير أن شركة زين قامت بنشر خدمات الجيل الخامس في 44 مدينة ومحافظة، جاءت بعدها شركة الاتصالات السعودية بـ 22 مدينة ومحافظة، وأخيرًا شركة موبايلي بعد قيامها بنشر خدمات الجيل الخامس في 21 مدينة ومحافظة.