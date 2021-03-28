شكرا لقرائتكم خبر عن البترول الكويتية تعتزم اقتراض 20 مليار دولار لتمويل عجز متوقع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تعتزم مؤسسة البترول الكويتية اقتراض ما يصل إلى 20 مليار دولار على مدار السنوات الخمس المقبلة لسد عجز متوقع في التمويل.

وستحتاج الشركة المال للإبقاء على مستويات إنتاج الخام بالبلد النفطي، بحسب ما أورد موقع قناة العربية.

وتسبب انخفاض الطلب على الطاقة بسبب إجراءات الإغلاق المرتبطة بالجائحة في اضطراب اقتصاد الكويت شديد الاعتماد على النفط في عام 2020. وتعد الكويت رابع أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول.

ومؤسسة البترول الكويتية قد تواجه عجزا بـ6 مليارات دينار (19.88 مليار دولار) على مدار خمس سنوات، مضيفا أنها تعتزم تغطية العجز بإصدار دين، بعضه في الأسواق العالمية.

والوضع سيخضع للمراجعة كل ستة أشهر لتقييم احتياجات الشركة وتكاليف اقتراضها.

وكان صندوق الثروة السيادي الكويتي يتفاوض مع مؤسسة البترول الكويتية المملوكة للدولة من أجل الوصول إلى اتفاق جديد، تقوم المؤسسة بموجبه بسداد مبلغ يزيد على 20 مليار دولار، من الأرباح المتراكمة لديها، في وقت تسعى فيه الحكومة لإيجاد سبل للتغلب على أزمة السيولة الحادة التي تواجهها الميزانية، وفقا لتقارير صادرة في مطلع الشهر الجاري.

ولدى مؤسسة البترول الكويتية نحو 7 مليارات دينار ما يعادل 23.14 مليار دولار مستحقة منذ سنوات كتوزيعات أرباح لصندوق الاحتياطي العام، الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار وهو أحد الصناديق السيادية.