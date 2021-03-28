الاقتصاد

تبدأ من 110 جنيها الكيلو.. تعرف على أسعار اللحوم البلدى اليوم

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القاهرة - سامية سيد -   

شهدت أسعار اللحوم البلدى، اليوم الأحد 28-3 - 2021، استقرارا فى الأسعار، حسبما أكدت شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة. 

 

 

 

 

وقال حسن هلال صاحب محل جزارة، إن أسعار الكندوز تتراوح بين 120-140 جنيها، حيث يوجد كندوز احمر وكندوز خضار وكندوز مشكل، بينما سجل الكباب الحلة 130-145 جنيها للكيلو، و المفروم بجميع دراجات يتراوح بين 120-130 جنيها للكيلو، الموزة الكندوز تتراوح بين 130-150 جنيها للكيلو. 

 

وأضاف خلال في تصريح خاص لـ"الخليج 365، أن أسعار عرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو، الاستيك والبفتيك 130-150 جنيها للكيلو السجق البلدى 120-130 جنيها، و الكبدة البلدى 130-150 جنيها، الكلاوي والقلب 120-130 جنيها للكيلو. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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