شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم.. البلطي الأسواني يتراوح بين 17-37 جنيها للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع اقتراب شهر رمضان الكريم، شهدت أسعار الأسماك استقرارا فى سوق العبور للجملة، اليوم الأحد 28-3-2021، وذلك حسبما أكدت شعبة الأسماك بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وقال مصطفى حسن تاجر أسماك، إن سعر البلطي الأسواني يتراوح بين 17-37 جنيها للكيلو، و سعر البلطي المزارع 2 يتراوح بين 19-20 جنيها للكيلو، و البلطي المزارع 1، 21-23 جنيها للكيلو .

وأشار حسن، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إلى أن أسعار السمك البورى 1 تتراوح 40-48 جنيها للكيلو ، و أسعار البورى "2 " لتسجل 32-38 جنيها للكيلو، و تراوحت أسعار القرميط شيلان 10 – 20 جنيها ، وتراوح أسعار القشر بياض بين 70-100جنيها للكيلو ، و سعر البياض الأملس " 1 " 70-100 للكيلو ، فيما سجل البياض الأملس " 2 " 25 – 35 جنيها للكيلو، والبربون " 2 " 30-38 جنيها للكيلو، سعر البربون " 1 " ل40-48 جنيها للكيلو ،السمك الثعابين يتراوح بين 50-210 جنيها للكيلو، سعر المرجان " 1 " 28 – 34 جنيها للكيلو مرجان "2" 23 – 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 15 – 25 جنيها للكيلو.

وأضاف أن أسعار الجمبرى الجامبو بين 400 – 450 جنيها للكيلو، والجمبرى " 1 " 300 – 360 جنيها للكيلو، والجمبرى " 2 " 200 – 250 جنيها للكيلو، والجمبرى "2 " مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو، والجمبرى " 3 " 90 – 150 جنيها للكيلو.