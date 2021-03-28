شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف الإنماء يعمق من خسائره – تحليل صباحي – 28-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم مصرف الإنماء (1150) الانخفاض في آخر جلساته، وسط محاولات السهم المستمرة اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي من جديد، لسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -0.57% بما يعادل -0.10 نقطة، وذلك وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى المتوسط، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط عودة استقراره أعلى مستوى 17.74، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 18.71.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 17.32 ومستوى المقاومة 17.96.