شكرا لقرائتكم خبر عن المتطورة يعاود الارتفاع – تحليل صباحي – 28-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم المتطورة (2120) الارتفاع في آخر جلساته، ليحقق مكاسب طفيفة بلغت نسبتها 0.85% بما يعادل 0.35 نقطة، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط، مع تواصل الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ولكن أمام ذلك نلاحظ توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 37.50، ليستهدف مستوى المقاومة 45.05 من جديد استعداداً لمهاجمته.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 39.70 ومستوى المقاومة 43.45.