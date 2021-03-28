شكرا لقرائتكم خبر عن النقل الجماعي يتراجع بجلسة اتسمت بالتذبذب – تحليل صباحي – 28-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم النقل الجماعي (4040) في آخر جلساته، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل السهم خسائر في جلسة اتسمت بالتذبذب بنسبة بلغت -0.40% بما يعادل -0.10 نقطة، وذلك وسط محاولات السهم البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على التعافي والارتفاع من جديد، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير، مع تواصل الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة عودة استقراره أعلى مستوى 25.90، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 29.35.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 24.16 ومستوى المقاومة 26.40.