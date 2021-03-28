شكرا لقرائتكم خبر عن بوبا العربية يصل لمنطقة مقاومة مهمة – تحليل صباحي – 28-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم بوبا العربية (8210) في آخر جلساته، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق السهم مكاسب جديدة بلغت نسبتها 1.04% بما يعادل 1.20 نقطة، ليصل السهم بهذا الارتفاع إلى ملامسة مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وذلك بالتزامن مع اختباره لخط اتجاه تصحيحي هابط على المدى القصير.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 120.20، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 112.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 112.00 ومستوى المقاومة 120.20.