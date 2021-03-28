شكرا لقرائتكم خبر عن البحري يعاني من الضغوط السلبية – تحليل صباحي – 28-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم البحري (4030) في آخر جلساته، وسط تداولاته بمحاذاة خط اتجاه تصحيحي هابط على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما تتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -0.13% بما يعادل -0.05 نقطة.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 40.00، ليستهدف مستوى الدعم المهم 37.90.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 37.90 ومستوى المقاومة 40.00.