شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب أكثر 10 شركات تداولًا بالبورصة المصرية خلال الأسبوع المنتهى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر سهم "البنك التجاري الدولي (مصر)"، قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول في سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية خلال جلسات الأسبوع المنتهى، بحجم تداول بلغ 5.2 مليون ورقة، وبقيمة تداول 311.9 مليون جنيه، تلاه سهم "دايس للملابس الجاهزة" بحجم تداول بلغ 171.7 مليون ورقة، وقيمة تداول 245 مليون جنيه.

وجاء فى المركز الثالث، "المجموعة المصرية العقارية"، بحجم تداول بلغ 14.9 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 204.2 مليون جنيه، ثم "الشرقية-ايسترن كومباني" بحجم تداول 12.7 مليون ورقة وبقيمة تداول 148 مليون جنيه، ثم "الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية - شركة منقسمة" بحجم تداول 3.3 مليون ورقة، وقيمة تداول 142.6 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعي.

وفى المركز السادس، "فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية" بحجم تداول بلغ 4.2 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 140 مليون جنيه، ثم "ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية" بحجم تداول 13.7 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 134.5 مليون جنيه، ثم "مجموعة بورتو القابضة-بورتو جروب" بحجم تداول 129 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 114.6 مليون جنيه، وفى التاسع "ابن سينا فارما" بحجم تداول 25.9 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 113.5 مليون جنيه، وجاءت فى المركز الأخير "سبيد ميديكال" بحجم تداول بلغ 34.4 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 95.5 مليون جنيه.

والبورصة المصرية، سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا منها التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.

ويساهم الطرح بالبورصة، في توسيع قاعدة الملكية للشركات، وتحسين أداء الشركات، وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها، كما يهدف الطرح إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقي لتكون أكثر جذبا للمستثمرين.