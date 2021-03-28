شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يتراجع للجلسة الثالثة على التوالي – تحليل صباحي – 28-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليحاول المؤشر البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على اكتساب الزخم الإيجابي اللازم لمعاودة تعافيه، مستقراً بتداولاته الأخيرة دون مستوى الدعم 9,500.00، ليسجل خسائر للجلسة الثالثة على التوالي بنسبة بلغت -0.49% بما يعادل -46.37 نقطة، في ظل استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض التصحيحي للمؤشر خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره دون مستوى 9,500.00، ليستهدف مستوى الدعم 9,250.00، جدير بالذكر ان عودة استقرار المؤشر أعلى المستوى 9,500.00 فهذا يعني تغيير نظرتنا السلبية على المدى القصير.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9,380.74 ومستوى المقاومة 9,700.00.