شكرا لقرائتكم خبر عن ميدغلف للتأمين محاط بالعلامات السلبية – تحليل صباحي – 28-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم ميدغلف للتأمين (8030) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على إثر ملامسته لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.36% بما يعادل -0.08 نقطة، في ظل تأثره بكسر خط اتجاه رئيسي صاعد في وقت سابق، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 23.00، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 21.30.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 21.30 ومستوى المقاومة 23.00.