شكرا لقرائتكم خبر عن بي سي آي يهاجم مقاومته الحالية – تحليل صباحي – 28-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم بي سي آي (1210) في آخر جلساته، ليهاجم السهم بهذا الارتفاع مستوى المقاومة الحالي 41.45، محققاً مكاسب جديدة بلغت نسبتها 3.49% بما يعادل 1.40 نقطة، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط اتجاه، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، كما يستفيد من الدعم الإيجابي المتواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 41.45، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 45.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 39.00 ومستوى المقاومة 44.00.