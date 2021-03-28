شكرا لقرائتكم خبر عن سابك يستند لدعم متوسطه المتحرك البسيط – تحليل صباحي – 28-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم سابك للمغذيات الزراعية (2020) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليستند السهم إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -1.04% بما يعادل -1.00 نقطة، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي من جديد، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة 102.36.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 93.70 ومستوى المقاومة 100.00.