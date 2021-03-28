شكرا لقرائتكم خبر عن الإنماء طوكيوم يخترق مقاومة محورية – تحليل صباحي – 28-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اكتسى سهم الانماء طوكيوم (8312) باللون الأخضر في آخر جلساته، لينجح السهم باختراق مستوى المقاومة المحوري 28.10، محققاً مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 9.83% بما يعادل 2.65 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ عودة توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، مصحوباً في ذلك بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 28.10، ليستهدف مستوى المقاومة 31.77.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 27.00 ومستوى المقاومة 31.77.