شكرا لقرائتكم خبر عن أسلاك يرتفع بعد استناده لدعم خط اتجاه صاعد – تحليل صباحي – 28-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم أسلاك (1301) في آخر جلساته، وذلك على إثر استناده لخط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، وسط بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 2.28% بما يعادل 0.80 نقطة، ليحاول السهم التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 37.00، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 40.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 34.65 ومستوى المقاومة 38.00.