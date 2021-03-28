شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر قطاع التأمين يستعد لمهاجمة مقاومة محورية – تحليل صباحي – 28-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد مؤشر قطاع التأمين (TISI) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، مع عودة توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليستعد المؤشر بمهاجمة مستوى المقاومة المحوري 6,242.48، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد مع تداولاته بمحاذاة خط ميل، وبضغط إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك تظل توقعاتنا الإيجابية المحيطة بالمؤشر خلال تداولاته القادمة، ولكن بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة 6,242.48، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 6,824.26.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 6,000.00 ومستوى المقاومة 6,500.00.