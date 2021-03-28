شكرا لقرائتكم خبر عن حياة كريمة: توصيل المياه للمناطق المحرومة بقرية التقدم بالقنطرة شرق بالإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مؤسسة حياة كريمة، عن تنفيذ أعمال توصيل المياه للمناطق المحرومة بقرية التقدم مركز القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية، وذلك ضمن المشروع القومي حياة كريمة.

وأوضحت مؤسسة حياة كريمة، فى تقرير خاص حصل عليه ”الخليج 365”، أنه تم البدء فى تنفيذ أعمال مشروعات الصرف الصحى وبناء وإعادة تأهيل المبانى الحكومية، والعمارات السكنية بالقرية، ورفع كفاءة مركز شباب جلبانة، قرية جلبانة بمركز القنطرة شرق، بالإضافة إلى رفع كفاءة الوحدة البيطرية بجلبانة ، بالاضافة إلى البدء في تنفيذ أعمال البناء لمجمع المصالح الحكومية لخدمة المواطنين.

ويذكر أن مبادرة حياة كريمة، أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي فى يناير عام 2019 لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا على مستوى الدولة، خلال العام 2019، كما تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجًا.