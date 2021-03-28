شكرا لقرائتكم خبر عن زين (ZAIN) جني أرباح متوقع -تحليل صباحي- 28-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحرك السهم لأسفل بشكل طفيف نهاية تداولات الخميس الماضي، حيث اغلق عند مستوى 635 فلس، مقتربا من هدفه السعري المتوقع عند مستوى 640 فلس،والذي يعد مستوى المقاومة الحالي، وفي ظل استمرار تداول مؤشر استوكاستيك في منطقة الشراء المبالغ فيه، لذلك نتوقع عمليات جني أرباح قد تهبط بالسهم لمستوى الدعم 615 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 640 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 631.7 فلس وبين مستوى المقاومة هو 637.3 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط