شكرا لقرائتكم خبر عن أجيليتي (AGLTY) جني أرباح متوقع -تحليل صباحي- 28-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم ليغلق عند مستوى728 فلس أخر جلسات الأسبوع الماضي، ملامسا بذلك ما نسبته 61.8% من مستويات التصحيح لفيبوناتشي لأخز حركة هابطة خلال الفترة من يناير حتى نهاية شهر فبراير الماضي، لذلك نتوقع عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 700 فلس كمستوى اول،شرط بقاء السهم اسفل مستوى 740 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 720 فلس وبين مستوى المقاومة هو 733 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط