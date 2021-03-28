شكرا لقرائتكم خبر عن أعيان ع (AAYANRE) ينجح في التجاوز -تحليل صباحي- 28-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع بقوة خلال تداولات الخميس الماضي، حيث اغلق عند مستوى 68.90 فلس، مصحوبا بارتفاع ضخم في كمية التداول، لينجح بذلك السهم في تجاوز مستوى مقاومته السابق عند 67 فلس، كما اطلق مؤشر ماكد إشارة شراء،لذلك نتوقع إمكانية ارتفاع السهم لمستوى المقاومة التالي عند 75 فلس، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 67 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 68 وبين مستوى المقاومة هو 71.0 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد