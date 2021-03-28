شكرا لقرائتكم خبر عن الخليجي (GIH) يشهد خسائر كبيرة -تحليل صباحي- 28-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم خسائر كبيرة خلال تداولات الخميس الماضي، حيث اغلق عند مستوى 107 فلس، وذلك بعدما استهل الجلسة عند مستوى 129 فلس، مصحوبا بارتفاع ضخم في كمية التداول، وهو ما يعد إشارة سلبية قد ترسل السهم لأسفل لمستوى الدعم الهام عند 95 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 117 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 101 فلس وبين مستوى المقاومة هو 115 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط