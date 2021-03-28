شكرا لقرائتكم خبر عن ايفا فنادق (IFAHR) يكون نموذج هابط -تحليل صباحي- 28-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم خلال الأسبوع الماضي ليغلق عند مستوى 32.80 فلس، وهو أدنى مستوى يصل إليه السهم منذ شهر فبراير الماضي، مخترقا مستوى الدعم السابق عند 35 فلس، والذي اكد نموذج المثلث الهابط وهو ما ولد هدفا سعريا عند مستوى25 فلس يتجه إليه السهم حاليا، شرط بقائه اسفل مستوى 37 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 31.1 فلس وبين مستوى المقاومة هو 34.3 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط