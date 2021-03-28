شكرا لقرائتكم خبر عن بورتلاند (PCEM) يخترق دعم هام -تحليل صباحي- 28-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم خلال أخر جلسات الأسبوع الماضي، حيث اغلق عند مستوى 868 فلس، مصحوبا باستمرار تدني كميات التداول، كما اخترق السهم مستوى الدعم السابق عند880 فلس، والذي يفتح الباب أمام السهم لانخفاض متوقع للوصول لمستوى الدعم التالي عند 800 فلس، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 890 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 863 فلس وبين مستوى المقاومة هو 870 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط