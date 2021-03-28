شكرا لقرائتكم خبر عن ميادين (SHOOTING) يخترق متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 28-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم ليغلق الخميس الماضي عند مستوى 27 فلس، في ظل ارتفاع في كمية التداول، والذي يعد إشارة سلبية، كما انزلق السهم اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم،مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل إلى 25 فلس كمستوى أول ثم 21 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 29 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 25.9 فلس وبين مستوى المقاومة هو 28.1 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط