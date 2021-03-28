شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية (QGMD) تحت سيطرة المشترين -تحليل صباحي- 28-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سيطرت القوى الشرائية على تداولات السهم خلال جلسة الخميس الماضي، حيث اغلق عند مستوى 3.099 ريال، مصحوبا بارتفاع ضخم في كمية التداول، مما يجعل الصورة الكلية ايجابية، لذلك نتوقع إمكانية الارتفاع لمستويات أعلى قد تصل إلى 3.40 ريال كمستوى أول ثم 4 ريال مستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 2.90 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 3 وبين مستوى المقاومة هو 3.32 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد