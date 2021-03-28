شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة القطرية للصناعات التحويلية (QIMD) الأنظار تتجه لأسفل -تحليل صباحي- 28-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم تراجعه كما اشرنا في تقاريرنا السابقة لينهي تداولات الأسبوع الماضي في المنطقة الحمراء، حيث اغلق عند مستوى 2.881 ريال، مصحوبا بظهور إشارة بيع على مؤشر ماكد، لذلك نتوقع تراجعا في الاجل القصير للوصول لمستوى الدعم 2.83 ريال كمستوى أول ثم 2.65 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 3 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 2.87 ريال وبين مستوى المقاومة هو 2.89 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط