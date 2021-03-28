شكرا لقرائتكم خبر عن المجموعة للرعاية الطبية (MCGS) يغلق منخفضا -تحليل صباحي- 28-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم ليغلق الخميس الماضي عند مستوى 9.54 ريال، في ظل تدني ملحوظ لكمية التداول، وبالنظر إلى المؤشرات الفنية مثل مؤشر استوكاستيك نلاحظ انطلاق إشارة بيع،مما يجعل الأنظار تتجه لأسفل لمستويات قد تصل إلى 9 ريال كمستوى أول ثم 8.20 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 10.30 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 9.43 وبين مستوى المقاومة هو 9.64 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط